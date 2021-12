Bosniske serbere kan ta et skritt mot mer autonomi

utenriks

En av Bosnias tre presidenter, serberen Milorad Dodik, har i lengre tid jobbet for at Republika Srpska skal løsrives fra Bosnia og i stedet bli en del av Serbia.

I det siste har han trappet opp kampanjen, med Serbia og Russland i ryggen. Initiativet har ført til at USA har truet med sanksjoner.

Fredag skal den folkevalgte forsamlingen stemme over en reform som vil innebære at bosniske serbere blant annet snur ryggen til Bosnias militære styrker, skattesystem og rettsvesen.

Hvis Dodik lykkes med sin kampanje, vil det innebære at nesten halvparten av Bosnia-Hercegovina blir en del av Serbia.

Under fredagens møte sa Dodik at Bosnia kun er en papirstat. Han tok til orde for at det bør holdes en folkeavstemning som skal avgjøre om den serbiske delen av Bosnia skal etablere sin egen hær og egne politistyrker, samt skattevesen og domstoler, og eventuelt lage sine egen grunnlov.

Opposisjonen kritiserer Dodik for å skape en usikkerhet som øker risikoen for at det igjen bryter ut kamper på Balkan.

Republika Srpskas har fungert som en serbisk ministat i Bosnia-Hercegovina siden den ble dannet som en del av den USA-støttede fredsavtalen for Bosnia i 1995.

