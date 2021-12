Befolkningsstudie viser at to doser ikke er nok mot omikron

utenriks

Studien, som ikke er fagfellevurdert, er publisert av en rekke forskere, blant annet knyttet til det britiske folkehelseinstituttet og Oxford.

Forskerne har sett på en omikronsmittet befolkning opp mot en kontrollgruppe. De sier to doser gir «betraktelig lavere» beskyttelse enn mot deltavarianten.

Siden det er snakk om en liten gruppe, og alvorlig sykdom tar tid å utvikle, er det for tidlig å slå fast beskyttelsen mot alvorlig sykdom. To doser Pfizer-vaksine gir mellom 34 og 37 prosents beskyttelse etter 15 uker.

– Gode nyheter

Men en oppfriskningsdose øker beskyttelsen til 76 prosent, noe som er gode nyheter, sier FHIs vaksinesjef Geir Bukholm til VG.

– Dette er positive signaler om at vaksinene også beskytter mot smitte med omikron, sier han.

Funnene er i tråd med funn fra blant annet vaksineprodusenten Pfizer. Selskapets laboratoriestudier slo fast at vaksinen beskytter godt mot omikron etter en oppfriskningsdose.

Den store delen av den vaksinerte norske befolkningen har fått to doser av en mRNA-vaksine, altså Pfizer eller Moderna. Norge er i gang med å gi alle over 45 år en oppfriskningsdose, og målet er at alle over 65 skal ha fått det før jul.

– Ikke god nok beskyttelse

De britiske forskerne kan naturlig nok ikke slå fast hvor lenge oppfriskningsdosen beskytter mot omikron, da varianten er svært ny.

Men forskerne går langt i antyde at to doser ikke ser ut til å være nok.

– Våre funn viser at to doser ikke er nok til å gi en god nok beskyttelse mot smitte og mild sykdom med omikronvarianten. En oppfriskningsdose gir betydelig bedre beskyttelse mot mild sykdom, og er trolig enda mer effektiv mot alvorlig sykdom, skriver forskerne.

Studien har også sett på beskyttelsen hos dem som først fikk en dose AstraZeneca, og så Pfizer som oppfriskningsdose. Der er beskyttelsen litt lavere enn hos gruppen som har fått tre mRNA-doser, men forfatterne påpeker at det også er eldre og pleietrengende som i stor grad fikk AstraZeneca-vaksinen først.

Fredag hadde like under 1 million nordmenn fått oppfriskningsdose. Det utgjør 17,4 prosent av befolkningen over 18 år, mens henholdsvis 78,9 og 71,9 prosent av befolkningen har fått dose en og to.

