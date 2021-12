USA klar til å tilby oppfriskningsdose til 16-åringer

utenriks

Kravet er, som for andre grupper, at seks måneder skal ha gått siden forrige dose ble satt.

Alt som gjenstår er en formell godkjenning fra den amerikanske smittevernetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDCP).

USA og mange andre land har allerede oppfordret voksne til å ta en oppfriskningsdose for å øke immuniteten mot koronaviruset. Ettersom effekten av vaksinen avtar over tid og på grunn av bekymring for omikronvarianten, blir nå tilbudet utvidet til flere aldersgrupper flere steder.

Alle under 18 år i USA får kun tilbud om Pfizers vaksine, også når det gjelder første dose.

(©NTB)