Kraftig fall i tallet på søknader om ledighetstrygd i USA

Det er andre gang i år antallet er på nivået fra 52 år siden, opplyser arbeidsdepartementet i Washington.

Nedgangen fra forrige uke er på 43.000.

Tallet på søknader om ledighetsstøtte er nå under nivået fra før pandemien, etter at det på det meste var på millionnivå da bedrifter stengte og nedbemannet i mars 2020.

– Det er sannsynlig at det kommer en korreksjon neste uke, men trenden er klar, antallet søknader faller raskt. Det viser at tilgangen på arbeidskraft er knapp, og at en styrket BNP-vekst er i gang, sier analytikeren Ian Shepherdson i Pantheon Macroeconomics.

– Det er veldig risikabelt for firmaer å kvitte seg med ansatte, fordi å ansette folk på nytt senere vil bli vanskelig og sannsynligvis dyrt.

Tallet på amerikanere som får ledighetstrygd, har falt med over 350.000 til 1,9 millioner i uka som endte den 20. november.

