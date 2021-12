WHO: Omikron påvist i 57 land

utenriks

– Vi begynner nå å se et konsekvent bilde av en rask økning i smitte, sa Ghebreyesus.

Han understreker også at det fortsatt er mye man ikke vet om den nye varianten. Men data fra Sør-Afrika kan tyde på at det er økt risiko for smitte med omikronvarianten sammenlignet med deltavarianten, la han til.

– Det finnes foreløpige bevis for at den også forårsaker et mildere sykdomsforløp enn deltavarianten, sa WHO-sjefen.

Samtidig ber han folk om å ta koronavaksinen.

På spørsmål om de oppfordrer folk til å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine, svarte WHO at det er for tidlig å si om vaksinen virker dårligere mot omikronvarianten.

– Det er viktig å forske globalt mer på dette og ikke hoppe på konklusjoner, sa WHOs sjefforsker Soumya Swaminathan.

(©NTB)