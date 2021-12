Johnson kunngjør nye koronarestriksjoner i Storbritannia

utenriks

Det kunngjorde statsminister Boris Johnson på en pressekonferanse onsdag, ifølge Sky News.

Folk blir fra mandag oppfordret til å ha hjemmekontor hvis de kan. Fra fredag må man ha på munnbind de fleste innendørslokaler. Det inkluderer teatre og kinoer.

Koronapass vil nå kreves for innpass på utesteder og arenaer der store grupper av mennesker samles. Det gjelder for lokaler innendørs med over 500 personer som har sitteplasser, uteplasser med over 4.000 mennesker og alle lokaler med mer enn 10.000 mennesker. Dette kravet vil tre i kraft om en ukes tid, sier Johnson.

I stedet for å isolere seg, vil folk bli pålagt å ta en daglig koronatest.

Samtidig påpeker Jonhson at det viktigste man kan gjøre, er å ta vaksine, også en oppfriskningsdose.

