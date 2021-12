Frankrike undersøker identiteten til mistenkt i Khashoggi-drap

utenriks

Den saudiarabiske ambassaden i Frankrike har insistert på at den 33 år gamle mannen ikke har noen forbindelse til saken.

Mannen brukte et pass med navnet Khaled Alotaibi da han ble arrestert på flyplassen i Paris tirsdag. Det er det samme navnet som på en av de tiltalte som er stilt for retten in absentia i drapssaken som pågår i Tyrkia.

– Vi håper å få klarhet i saken så fort som mulig, sier talsperson for franske myndigheter, Gabriel Attal.

Attal bekreftet at mannen ble anholdt på bakgrunn av en internasjonal arrestordre utstedt av Interpol.

En sikkerhetskilde i Saudi-Arabia sier at Khaled Alotaibi er et veldig vanlig navn i kongedømmet, og at mannen Frankrike trodde de hadde i sin varetekt, faktisk satt fengslet i Saudi-Arabia, sammen med resten av de tiltalte i saken.

