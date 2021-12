utenriks

– Nobelkomiteen er bekymret for hva dette betyr for fremtiden til demokratiet i Myanmar. Den er også bekymret for virkningen en lang fengselsstraff kan ha på Aung San Suu Kyi personlig, skriver komitéleder Berit Reiss-Andersen i en epost til AFP.

Suu Kyi, som fikk fredsprisen i 1991, er dømt til to års husarrest for blant annet hets mot militæret og for å ha brutt koronavirusregler.

Nobelkomiteen fordømmer rettssaken mot henne og kaller den ikke særlig troverdig.

