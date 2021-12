Finlands statsminister kritiseres for kveld på byen

utenriks

Kritikken mot statsministeren kom etter at det søndag ble kjent at utenriksminister Pekka Haavisto hadde testet positivt på koronaviruset og at Marin fredag hadde sittet i et langt møte med ham.

Ifølge Marin fikk hun vite lørdag kveld at Haavisto var smittet, men hun fikk også beskjed om at hun selv ikke behøvde å ta noen forholdsregler.

Det ble imidlertid sendt en sms til alle de finske ministrene samme kveld om at de burde ha så lite sosial kontakt med andre som mulig.

Sanna Marin forsvarer seg og skriver på Twitter at hun ikke hadde med seg sin regjeringstelefon, kun parlamentstelefonen, da hun var ute på byen lørdagskvelden.

Hun opplyser videre at hun har testet seg for covid-19 og fått negativt resultat.

