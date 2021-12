EU-landene går videre med lov om minstelønn – tross nordisk skepsis

utenriks

Beslutningen ble tatt på et ministermøte i Brussel mandag.

Danmark er uenig i ordningen som nå skisseres, og stemte mot innstillingen om hvordan den endelige loven skal se ut. Loven skal få sin endelige form i forhandlinger mellom medlemslandene og EU-parlamentet etter årsskiftet.

Politikere og partene i arbeidslivet i Danmark frykter at landets modell for lønnsdannelse kan ble endret som følge av det nye EU-direktivet. Sverige har vært skeptisk av samme grunn, og de to landene sto i utgangspunktet sammen om sin kritikk av planen.

Sverige har siden endret syn. Landets arbeidsmarkedsminister Eva Nordmark sier at årsaken er at det har skjedd endringer i teksten som nå ligger på bordet.

– Den innebærer at vi ikke tvinges til å innføre minstelønn og tar hensyn til den svenske lønnsmodellen, sier hun.

Til tross for forsikringene, lot Danmark seg ikke overbevise. Kritikerne frykter blant annet at saken kan bli brakt inn for EU-domstolen, og at minstelønn på den måten kan bli tvunget på plass.

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) vurderer at minstelønnsdirektivet, slik så langt har sett ut, ikke er omfattet av EØS-avtalen, skriver FriFagbevegelse.

– Land som ikke har lovfestet minstelønn vil ikke bli pålagt å innføre slik, mener Tajik, ifølge LO-organet.

