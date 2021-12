Republikanernes første kvinnelige presidentkandidat skal utfordre Macron i Frankrike

utenriks

– Høyresiden er tilbake. Vi skal gi landet vårt dets enhet, verdighet og stolthet tilbake, erklærte Pécresse da hun kom seirende ut av helgens nominasjonsvalg.

Pécresse er regnet som en moderat konservativ politiker. Hun har beskrevet seg selv som «en tredel Thatcher, og to tredeler Merkel,» skriver Reuters.

54-åringen fikk 61 prosent av stemmene i den siste og avgjørende runden etter at de to forhåndsfavorittene ble slått ut tidligere i uka. Den langt mer høyreorienterte Eric Ciotti fikk 39 prosent og lovet sin støtte til Pécresse.

Uventet kandidat

At partiet endte opp med nettopp Pécresse som sin presidentkandidat, var ikke ventet på forhånd.

Republikanerne står på høyresiden av sentrum i det franske politiske landskapet. Partiets forrige president var Nicolas Sarkozy, som satt fra 2007 til 2012.

Pécresse har bred støtte fra næringslivet og partietablissementet og kan ha mulighet til å lokke til seg sentrumsvelgere på Macrons bekostning.

54-åringen er regionsleder i Île-de-France, som består av Paris og omegn. Hun har tidligere vært både utdannings- og budsjettminister under Sarkozy.

Macron favoritt

Republikanernes valg ble tett fulgt av Macrons leir, selv om det konservative partiet ligger langt etter på målingene. Alle meningsmålinger spår i dag seier for den sittende presidenten. Men en sterk kandidat fra den tradisjonelle høyresiden kan være av stor betydning fram mot valget i april 2022.

Presidentvalgets første runde går av stabelen 10. april. Dersom ingen kandidat får flertall i første runde, blir det holdt en andre runde 24. april mellom de to kandidatene som får flest stemmer i første runde.

Pécresses triumf innebærer at konturene av presidentvalget nå i stor grad er klare.

Macron ventes å erklære at han vil stille til gjenvalg, og ytre høyre-lederen Marine Le Pen, hans hovedutfordrer fra 2017, stiller også på nytt.

Le Pen ligger på andreplass på målingene, men utfordres igjen av den uavhengige høyreradikale samfunnsdebattanten Éric Zemmour.

Splittet venstreside

Zemmours kandidatur kan bli en joker med stor betydning for valget, eller det kan renne ut i sanden, skriver nyhetsbyrået AFP.

Venstresiden er fortsatt splittet og rammet av kommunikasjonsproblemer. Sosialistpartiets kandidat, Paris-ordfører Anne Hidalgo, og De Grønnes kandidat Yannick Jadot har ennå ikke utmerket seg. Begge risikerer å bli slått av den radikale venstresidens kandidat Jean-Luc Mélenchon.

Pécresse retter skytset mot både Le Pen og Zemmour.

– Du trenger ikke være en ekstremist for å gå på offensiven. Du trenger ikke fornærme for å overbevise, sier hun.

Sikkerhet og innvandring

– Til forskjell fra ekstremistene, vil vi tilbakelegge Macron-kapittelet uten å rive fransk historie i stykker, lover Republikanernes presidentkandidat.

Hun setter samtidig tonen for en valgkamp med vekt på saker om sikkerhet og innvandring.

– Jeg forstår raseriet til et folk som føler seg maktesløs i møte med vold, islamistisk separatisme og ukontrollert immigrasjon, sa Pécresse.

«Formidabel motstander»

Republikanernes avgjørelse om å velge Pécresse foran Ciotti kan bety mye. Ciotti kunne hentet stemmer fra ytre høyrefløy, mens flere mener Pécresse heller kan sanke stemmer i midten.

– Hun er en legemliggjørelse av en forsiktig, liberal høyreside. Hun skaper ikke splittelse. Om man støtter Macron, men ikke liker hans parti LREM, kan man fort tenke seg å stemme på Valérie Pécresse, sa en av Macrons ministre anonymt til tidsskriftet Le Point tidligere i uka.

– Dersom hun kommer seg til andre runde, vil hun bli en formidabel motstander for Emmanuel Macron, tvitrer Mujtaba Rahman, lederen for analysegruppa Eurasia Group.

Sammenlignes ed Macron

Så langt har høyresiden vært mest fremtredende i valgkampen, og sentrumspolitikeren Macrons regjering har beveget seg mot høyre med sterkere retorikk om innvandring og vern av fransk sekularisme.

Enkelte har kritisert Pécresse for å være for lik Macron. Le Pen kaller henne for Republikanernes meste «macronske» kandidat og ber partiets skuffede velgere om å slutte seg til henne.

Zemmour har på sin side skrevet et åpent brev til Ciottis tilhengere og invitert dem til valgkampmøte.

«Sikksakk-president»

I seierstalen forsøkte Pécresse å distansere seg fra Macron.

– Jeg vil ikke være en sikksakk-president som forteller alle det de vil høre. Den avtroppende presidenten og jeg er ikke bare politisk forskjellig, vi er forskjellig av natur, sa hun.

Republikanerne kom ikke videre til andre runde i forrige presidentvalg, der partiets kandidat François Fillon var favoritt fram til han ble felt av en skandale om misbruk av offentlige midler. Han ble i fjor dømt til fengsel for korrupsjon.

Partiet har imidlertid fortsatt status som bærere av arven fra Sarkozy, Jacques Chirac og Charles de Gaulle.

Første kvinne

Pécresse blir Republikanernes første kvinnelige presidentkandidat i et land som så langt aldri hatt en kvinnelig president.

– General de Gaulles parti, vår politiske familie, får en kvinnelig kandidat i presidentvalget. Jeg tenker på alle kvinnene i Frankrike i dag. Jeg vil gi alt for å triumfere, sa Pécresse lørdag.

Hun slo ut både EUs brexit-forhandler Michel Barnier og regionslederen Xavier Bertrand i primærvalget, og begge stilte seg bak henne før den avgjørende runden.

(©NTB)