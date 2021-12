Ekspert: Alle kommer til å bli omikronsmittet før vaksiner kommer

utenriks

– Oppriktig talt kommer omikron til å dominere og overvelde hele verden innen tre til seks måneder, sier den Singapore-baserte legen til CNBC.

Han har liten tiltro til omikron-vaksiner som legemiddelselskaper har varslet. Spesialisten viser til at vaksiner riktig nok kan utvikles raskt, men de må testes over en periode på tre-seks måneder før man kan bevise at de gir immunitet mot varianten.

– God idé, men det er ærlig talt ikke praktisk. Vi kommer ikke til å være i stand til å sende ut vaksinene tidsnok, og når de først er på plass, vil omtrent alle ha blitt smittet med omikron, gitt variantens høye smittsomhet og overførbarhet, sier Leong.

Han mener at den nåværende strategien med tre vaksinedoser sannsynligvis vil beskytte mot alvorlig sykdom, men viser til at mange land fortsatt har lav vaksinasjonsrate.

Leong sier også at omikron «truer hele verden» med en plutselig smitteøkning, noe som kan føre til overbelastning på helsevesen, selv når kun 1–2 prosent av de smittede havner på sykehus.

(©NTB)