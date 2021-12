Danmarks statsminister beklager munnbindslurv

utenriks

– Jeg vet jo godt at det kan skje oss alle. Bare helst ikke for meg. Så jeg beklager selvfølgelig og vil nok en gang takke alle for alt vi gjør sammen for å holde smitten nede, skrev hun på Facebook lørdag.

Uttalelsen kom etter at Ekstra Bladet publiserte en video som viste Frederiksen stå i en klesbutikk i København uten munnbind fredag.

– Det var ganske enkelt en forglemmelse etter at de nye reglene ble innført, skrev statsministeren.

Danmark innførte mandag krav om å bruke munnbind i kollektivtrafikk og butikker.

Ifølge reglene kan man få bøter på opptil 2.500 danske kroner hvis man nekter å bruke munnbind i for eksempel en butikk. Beløpet øker ved gjentatte brudd på reglene.

Butikkene selv har i første omgang ansvar for å håndheve reglene.

