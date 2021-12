Valerie Pecresse blir presidentkandidat for Republikanerne i Frankrike

utenriks

Pecresse er regnet som en moderat konservativ politiker, og har beskrevet seg selv som «en tredel Thatcher, og to tredeler Merkel,» skriver Reuters.

Hun slo den høyreorienterte Eric Ciotti i avstemmingen lørdag.

Pécresse forlot partiet i 2017 etter å ha anklaget ledelsen for å beveget seg for langt til høyre. Michel Barnier, som på forhånd var favoritt til å bli partiets presidentkandidat, tvitret torsdag at han vil støtte kandidaturet hennes.

Hun har tidligere tjenestegjort som blant annet høyere utdanningsminister og budsjettminister under Nicolas Sakrozy, Frankrikes hittil siste konservative president.

Frankrike har så langt aldri hatt en kvinnelig president.

