Paven bekymret for demokratiets framtid

I den greske hovedstaden møtte Frans både statsminister Kyriakos Mitsotakis og president Katerina Sakellaropoulou.

I en tale advarte paven om «nasjonalistisk egoisme» i Europa som følge av strid om migrasjon og innvandring.

– Vi kan ikke unngå å se med bekymring på hvordan demokratiet i dag er på tilbaketog. Og ikke bare i Europa, sa Frans.

Krise og pandemi

Han viste til at demokratiet i sin tid oppsto i Hellas og advarte mot nasjonalistiske strømninger og økonomisk uro i kjølvannet av pandemien.

Populisme og ikke-demokratiske løsninger kan i en slik situasjon framstå som fristende, tror Frans.

I løpet av dagen skulle han også treffe erkebiskop Ieronymos, lederen for den ortodokse kirken i Hellas.

Splittelsen i 1054

Forrige gang en pave besøkte Aten, var da Johannes Paul II var i byen i 2001.

Det forrige pavebesøket i Hellas før dette var mer enn 1.200 år tidligere, ifølge nyhetsbyrået AP. Muligheten for nye Hellas-reiser ble drastisk redusert etter det store skismaet i 1054 – splittelsen mellom katolske og ortodokse kristne.

Situasjonen ble ikke enklere etter det fjerde korstoget i 1204, da vesteuropeiske korsfarere raserte Konstantinopel.

Migranter og flyktninger

Fortsatt er en del konservative kristne i Hellas skeptiske til pavens besøk. De har verken glemt skismaet eller herjingen i Konstantinopel.

– Jeg gleder meg til å møte dere alle. Ikke bare katolikkene! forsikret paven tidligere denne uken.

Frans kom til Aten fra Kypros, og han skal videre til øya Lesvos, som han også besøkte under migrantkrisen i 2016.

På Kypros kom Frans fredag med knallhard kritikk av behandlingen av flyktninger og migranter. Han sa at migranter utsettes for slaveri og tortur og trakk sammenligninger til nazistenes ugjerninger under andre verdenskrig.

