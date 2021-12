Pause i atomforhandlingene med Iran

utenriks

Forhandlingene kommer mest sannsynlig til å fortsette mandag, skriver iranske nyhetsbyråer fredag.

Torsdag opplyste iranske myndigheter at landet har levert inn to forslag til atomavtalen.

Teksten ble levert inn til P4+1-gruppen (Storbritannia, Kina, Frankrike og Russland pluss Tyskland) og EU, hvorpå europeiske diplomater ba om et møte.

Også en europeisk diplomat sier at forhandlingene er ventet å fortsette neste uke.

Atomavtalen ble inngått mellom Iran og USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Kina og Russland i 2015. I 2018 trakk Trump-administrasjonen USA ut av avtalen og gjeninnførte omfattende økonomiske sanksjoner mot Iran.

Avtalen skulle gi verden garantier for at Iran ikke bruker sitt atomprogram til å utvikle atomvåpen. Iran insisterer på at atomprogrammet kun har fredelige formål.

