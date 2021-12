Baldwin: Spørsmålet er hvem som puttet kulen i revolveren

utenriks

– Det er bare ett spørsmål som må besvares, og det er hvor den skarpe ammunisjonen kom fra, sier Baldwin i et intervju som ble sendt på TV natt til fredag norsk tid.

Intervjuet med ABC News er den første gangen Baldwin, som er både hovedrolleinnehaver og produsent på filmen, bretter ut om skyteepisoden 21. oktober. Filmfotograf Halyna Hutchins mistet livet i episoden, og kula traff også regissør Joel Souza i skulderen.

– Jeg trakk ikke av. Jeg ville aldri ha rettet et våpen mot noen og trukket av. Aldri, sier Baldwin i intervjuet.

Han legger til at han og Hutchins hadde det til felles at de begge trodde rekvisittrevolveren var tom. Skytingen fant sted da de to øvde på en scene der Baldwin siktet rett i kameraet.

Senere i intervjuet bryter skuespilleren sammen i gråt da han beskrev filmfotografen. Han sier at hun var «elsket og beundret» av alle som jobbet med henne.

