Sjefen for EU-kommisjonen: – Må diskutere vaksineplikt

Hun understreket onsdag at det er EUs medlemsland som må ta de endelige avgjørelsene. Men samtidig uttrykte hun forståelse for at spørsmålet er kommet på dagsordenen, gitt at en tredel av EUs innbyggere er uvaksinert.

– Jeg mener det er forståelig og riktig å ta denne diskusjonen nå, sa von der Leyen.

Det er medlemslandene selv som eventuelt må håndheve en vaksineplikt, og enkelte har allerede tatt steg i den retningen, skriver BBC.

Østerrike har varslet innføring av vaksineplikt fra 1. februar.

Spørsmålet drøftes også i Tyskland og påtroppende statsminister Olaf Scholz har sagt at han vil gjøre vaksinering obligatorisk fra mars.

Myndighetene i Hellas sa tirsdag at vaksinering vil bli obligatorisk for alle over 60 år. Alle som sluntrer unna, vil bøtelegges 100 euro i måneden, tilsvarende en drøy tusenlapp.

