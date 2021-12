Tidligere stabssjef hevder Trump fikk påvist koronasmitte tre dager før debatt med Biden

utenriks

Den tidligere stabssjefen Mark Meadows skriver i boken at selv om Trump visste at han måtte teste negativt for viruset innen 72 timer før debatten, lot han ikke det stoppe ham fra å delta, skriver The Guardian.

Avsløringene kommer etter et år med spekulasjoner om hvorvidt den da 74 år gamle Trump allerede var smittet da han møtte Joe Biden (da 77) til debatt, og hvilken fare det potensielt kan ha medført.

Ifølge Meadows skal Trump ha testet negativt på en annen test kort tid etter den positive.

Trump kunngjorde at han var koronasmittet 2. oktober 2020. Ifølge Det hvite hus kom han med kunngjøringen innen en time etter at han fikk vite om den positive testen.

I en uttalelse onsdag kaller Trump Meadows' påstand for «falske nyheter».

