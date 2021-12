Pilot sier at prins Andrew var om bord Epsteins privatfly

utenriks

Lawrence Visoski, som arbeidet for Epstein i nesten 30 år, forklarte i retten i New York tirsdag at han fikk beskjed når viktige personer skulle om bord og at passet på at «flyet så pent ut».

I tillegg til Clinton og Trump, to amerikanske ekspresidenter, og prins Andrew, forklarte Visoski at han også husker å ha fløyet skuespilleren Kevin Spacey, som selv har blitt anklaget for flere overgrep.

Han sa videre at han «definitivt ikke» var vitne til noen overgrep om bord flyet, men bemerket at døren til cockpiten alltid var lukket under flyginger.

Episteins velkjente passasjerer er tidligere omtalt, men Visoski kom med flere detaljer på den første dagen av rettssaken mot Ghislaine Maxwell tirsdag.

Han forklarte også at han anså Maxwell som Epsteins «nummer to», og at hun ofte ringte for å planlegge flyginger.

Maxwell er tiltalt for å ha hjulpet sin tidligere partner, avdøde Jeffrey Epstein, med å rekruttere og misbruke unge jenter og kvinner. Den 66 år gamle finansmannen begikk selvmord i 2019 i cellen sin i et fengsel på Manhattan. Han satt i varetekt før rettssaken mot ham skulle begynne.

Interessen for den spesielle saken er stor, og den ventes å pågå fram til midten av januar.

