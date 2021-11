Storbritannia vil gi alle voksne en tredje vaksinedose innen to måneder

utenriks

Johnson lovet tirsdag at vaksinesentre skal «sprette som juletrær» for å nå det ambisiøse målet om å vaksinere alle over 18 år med en tredje dose de to neste månedene.

Nesten 400 militære har blitt tatt ut av ordinær tjeneste for å bistå helsevesenet med å sette vaksinedosene, fortsatte han.

Det nye, kortsiktige målet kommer som en respons på den nye omikron-varianten av koronaviruset som ble oppdaget i Sør-Afrika i forrige uke. Det er usikkert hvor godt de nåværende vaksinene fungerer mot varianten.

– Det vi gjør nå er å innføre forholdsmessige tiltak mens forskerne våre knekker omikron-koden, sa Johnson.

– Vi har klart det før, og vi kommer til å klare det igjen. La oss ikke gi dette viruset en ny sjanse, la han til.

Johnson, som er 57 år gammel, skal ta sin tredje vaksinedose torsdag.

