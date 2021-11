Oxford-forskere klare for rask omikronoppdatering av AstraZeneca-vaksinen

utenriks

De nødvendige verktøyene og prosessene som trengs for å oppdatere vaksinen raskt er på plass, ifølge Oxford University, som sammen med AstraZeneca utviklet koronavaksinen som har blitt kjent under sistnevntes navn.

Universitetet er imidlertid fortsatt trygge på at vaksinen gir god beskyttelse til tross for framveksten til nye varianter, inkludert delta. Men det er fortsatt usikkerhet blant forskere om mutasjonene i piggproteinet til omikron gjør varianten mer motstandsdyktig.

– Ettersom omikronvarianten er så fersk er det lite data tilgjengelig, sier en talsmann for Oxford universitet.

– Akkurat som med alle andre varianter vil vi evaluere påvirkningen denne varianten har med tanke på vaksineimmunitet.

Tidligere tirsdag uttalte Moderna-sjefen Stéphane Bancel at vaksinene gir dårligere beskyttelse mot omikron.

– Jeg vet ikke hvor mye, for vi er nødt til å avvente data, men alle forskere jeg har snakket med sier at «dette blir ikke bra,» sier Bancel til Financial Times, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

