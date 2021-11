utenriks

Det er frykt i markedet for at nye virustiltak vil ramme etterspørselen, og prisen på amerikansk lettolje (West Texas Intermediate, eller WTI) falt på et tidspunkt over 5 prosent til omkring 66 dollar fatet.

Prisen på Brent-olje falt samtidig 3,8 prosent til 70,65 dollar fatet.

