OPCW kritiserer Syria og Russland for manglende samarbeid

utenriks

Syria nekter å slippe inn inspektører fra OPCW. Landet fastholder at de ga slipp på alle kjemiske våpen i tråd med en avtale inngått med USA og Russland i 2013.

OPCW har konkludert med at Syria også siden har benyttet giftgass i angrep, og fratok landet stemmeretten i OPCW i april. Først når myndighetene i Damaskus oppgir hvilke lagre og produksjonsanlegg de har for slike våpen, vil de få tilbake stemmeretten.

– Syria har til dags dato ikke gjort dette, sier OPCWs leder Fernando Arias.

Under mandagens møte i OPCW ble det også rettet kritikk mot Russland fordi landet ikke har svart på spørsmål om forgiftningen av regimekritikeren Aleksej Navalnyj i 2020.

Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok under et besøk i Sibir. Vestlige land anklager russiske myndigheter for å stå bak, noe Kreml avviser.

– Bruken av nervegift på russisk territorium, utgjør en alvorlig fare for Kjemivåpenkonvensjonen, sier Arias.

Kreml har invitert OPCW-inspektører til Russland for å etterforske forgiftningen av Navalnyj, men dette besøket har ikke funnet sted fordi OPCW ikke kan godta kravene som stilles fra russisk side til et slikt besøk, sier Arias.

