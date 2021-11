Mistanke om omikron-smitte på konsert i Danmark

utenriks

Administrerende direktør Nicolaj Holm i Aalborg Kongres og Kultur Center, hvor konserten fant sted lørdag, bekrefter til avisen BT at de nå ber alle konsertdeltakerne om å teste seg.

Styrelsen for Patientsikkerhed opplyser til avisen at de frykter at tilfellet er forårsaket av den nye omikronvarianten av koronaviruset, men at de ennå venter på analysen.

Det var omtrent 1.600 publikummere til stede under konserten. I tillegg har rundt 400 personer som oppholdt seg i kultursenterets foajé i samme tidsrom blitt bedt om å teste seg.

