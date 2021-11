Irakisk jihadist dømt til livstid for folkemord - holdt mor og barn som slaver

utenriks

Dommen er den første i verden som tar i bruk begrepet folkemord i en dom mot en tidligere IS-kriger. Taha Al-Jumailly (29) ble tirsdag dømt til livsvarig fengsel.

Han besvimte i rettssalen etter å ha fått dommen, der han også finnes skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser, medvirkning til krigsforbrytelser og grov kroppsskade med døden til følge.

Holdt som slaver

Yazidiene er en kurdisktalende minoritetsgruppe som lever i Irak og flere andre land i Midtøsten og som har sin egen religion. Da den ekstreme islamistgruppen IS kontrollerte store deler av Irak og Syria, ble tusenvis av yazidi-kvinner holdt som slaver.

IS tok kontroll over store områder i Nord-Irak etter en lynoffensiv i 2014. Yazidiene ble ansett som djeveldyrkere av islamistene og utsatt for omfattende forfølgelser.

Mange tusen yazidier søkte tilflukt på Sinjar-fjellet, hvor en omfattende evakuering etter hvert ble igangsatt.

Femåring døde

Retten i Frankfurt mener Al-Jumailly og hans tidligere kone, en tysk kvinne, kjøpte en yazidi-kvinne og en liten jente som de holdt som slaver. Dette skjedde da paret bodde i IS-kontrollerte Mosul i 2015.

Senere flyttet de til byen Falluja, der Al-Jumailly skal ha lenket jenta fast utendørs i 50 varmegrader som straff for at hun tisset i senga. Jenta, som var fem år gammel, døde av tørst.

Ekskona dømt

Al-Jumaillys ekskone ble tidligere i oktober dømt til ti års fengsel for forbrytelser mot menneskeheten, slaveri og medvirkning til drap på femåringen.

Jentas mor har vitnet i rettssaken. Hun har beskrevet datterens lidelser og en rekke voldtekter som hun selv ble utsatt for da IS-krigere inntok landsbyen hennes i Sinjar-fjellene i august 2014.

Den tidligere yazidi-slaven Nadia Murad ble tildelt Nobels fredspris i 2018. Tyskland, der mange yazidier søkte tilflukt, er ett av få land i verden som har rettsforfulgt og domfelt personer for forbrytelser mot menneskeheten begått i IS-kontrollerte områder.

(©NTB)