FN bekymret over valgkaos i Libya

Valgkommisjonen i Libya besluttet i forrige uke at Seif al-Islam ikke fikk stille som kandidat i presidentvalget 24. desember, med henvisning til at han tidligere er straffedømt.

Fristen for å anke beslutningen var 48 timer, men væpnede menn har okkupert domstolen i Sebha som skulle behandle anken.

Mennene knyttes til opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som selv står på lista over presidentkandidater.

Libyas regjering har protestert mot okkupasjonen av domstolen og kaller det en trussel mot rettsvesenets uavhengighet.

Kan blusse opp

– Ved å true dommere på livet og forsøke å påvirke arbeidet deres, risikerer vi at borgerkrigen blusser opp igjen, heter det i en kunngjøring.

FNs delegasjon i Libya (Unsmil) følger også utviklingen med stor bekymring og kaller okkupasjonen av domstolen i Sebha et åpenbart forsøk på å påvirke valgprosessen.

– Unsmil er skremt over et økende antall rapporter om trusler mot kandidater, samt mot dommere og ansatte ved domstoler, særlig mot dem som håndterer klager knyttet til valget, heter det i en uttalelse.

Nær medarbeider

25 av de 98 som registrerte seg som presidentkandidater i Libya, ble av ulike årsaker nektet å stille av landets valgkommisjon.

Seif al-Islam, som er utdannet ved London School of Economics, var Muammar Gaddafis nærmeste medarbeider og ble av mange sett på som den libyske diktatorens trolige arvtaker.

Gaddafi ble drept av opprørere etter at Norge og andre Nato-land bombet dem til makten i 2011, og Seif al-islam ble tatt til fange og dømt til døden.

Etterlyst av ICC

49-åringen er etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for forbrytelser mot menneskeheten, men i 2017 ble han løslatt av militsen som holdt ham fengslet.

Selv mener Seif al-Islam å være en samlende figur og har bare forakt til overs for dem som overtok etter farens fall.

– De voldtok landet, som er på knærne. Det fins ikke penger, det fins ikke sikkerhet. Det er ikke noe liv her, sa han i et intervju med New York Times i juli.

