Eric Zemmour bekrefter at han stiller som presidentkandidat i Frankrike

utenriks

Kunngjøringen er ventet tirsdag og kommer etter at meningsmålinger har vist at Zemmour har stor nok oppslutning til å ta seg til andre valgomgang mot sittende president Emmanuel Macron.

– En melding til det franske folket vil bli kringkastet i vårt sosiale nettverk midt på dagen tirsdag, før Zemmour går på TV-kanalen TF1 TV, opplyser kilden.

63 år gamle Zemmour har ikke tidligere erklært at han stiller som presidentkandidat, men det har kommet nok antydninger til at mange forventet at det ville skje.

Han har sagt at han ser til Donald Trumps valgkamp i 2016 for inspirasjon, og han peker på likheter mellom Trumps hovedsaker og sine egne: innvandring, avindustrialisering, og motstand mot det «politisk korrekte».

Første runde i presidentvalget i Frankrike gjennomføres 10. april.

