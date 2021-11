Magdalena Andersson valgt til statsminister i Sverige

utenriks

Av Riksdagens 349 medlemmer stemte 173 mot henne. For å få parlamentarisk mandat i Sverige trenger man ikke et flertall i ryggen, man må bare unngå at et flertall stemmer imot.

Socialdemokraternas partileder Magdalena Andersson ble først valgt til regjeringssjef sist onsdag. Bare sju timer senere gikk hun av som statsminister etter at Miljöpartiet trakk seg fra regjeringssamarbeidet.

Partiet valgte å gå ut av den ferske regjeringen ettersom den ikke fikk vedtatt sitt foretrukne budsjettforslag. Centerpartiet trakk sin støtte til budsjettforslaget, dermed ble opposisjonens budsjett vedtatt.

Nå skal Andersson lede en ettpartiregjering, og blir med det Sveriges første kvinnelige statsminister.