Sveitserne skal stemme ja eller nei til landets pandemipolitikk

utenriks

Det er andre gang på fire måneder at landet holder en folkeavstemning om pandemipolitikken. Denne gangen skjer det mens smitten er raskt på vei oppover og myndighetene advarer mot en femte smittebølge.

I juni ble folkeavstemningen holdt etter at regjeringen ble kritisert for å ha gitt seg selv for vide fullmakter på bekostning av innbyggernes individuelle rettigheter.

Da sa over 60 prosent av velgerne likevel ja til loven som gir regjeringen et vide fullmakter til å iverksette smitteverntiltak.

Skepsis til koronapass

Denne gangen er det igjen kritikere som har tatt initiativ til en folkeavstemning. De ønsker et nei til en justering av loven som gir rett til å innføre krav om koronapass for alle som deltar i offentlige arrangementer og sammenkomster.

Koronapass skal gis til fullvaksinerte, de som er blitt friske etter en koronainfeksjon, og de som tester negativt.

Loven det skal stemmes over, har også åpnet for at myndighetene har kunnet bevilge milliarder av sveitserfranc til arbeidstakere og bedrifter som er rammet av pandemien.

Støtte fra utlandet

Meningsmålinger tyder på at solid flertall vil stemme for lovjusteringen, men de siste ukene har motstanderne samlet inn store pengebeløp og også fått utenlandsk støtte til kampanjen sin.

Fra midten av oktober til midten av november har det gjennomsnittlige smittetallet i løpet av de sju siste dagene blitt femdoblet. Det ligger nå på over 5.200 per dag. Kurven er den samme som i nabolandene Tyskland og Østerrike.

