Suu Kyi får trolig sin første dom tirsdag

Suu Kyi har vært innesperret siden militærkuppet 1. februar. Etter hvert har juntaen tiltalt henne for det ene forholdet etter det andre. Noe av det første hun ble anklaget for, var ulovlig import av walkietalkier samt brudd på koronarestriksjonene under valget i fjor høst.

Partiet hennes vant valget med stor margin, men generalene hevder det var preget av valgfusk og begrunnet kuppet med det.

I den aktuelle saken står hun tiltalt for oppvigleri mot militæret og risikerer opptil tre års fengsel. Men hun er også tiltalt for langt mer alvorlige lovbrudd, som kan gi henne mange år i fengsel.

Analytikere mener at anklagene er ment å fjerne nobelprisvinneren og demokratiforkjemperen fra den politiske scenen for godt. De understreker samtidig at juntaens planer er ukjente, og at det også er mulig at domsavsigelsen blir utsatt.

Siden kuppet for ti måneder siden har over 1.200 mennesker blitt drept og 10.000 pågrepet, ifølge en lokal observatørgruppe.

