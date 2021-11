Petr Fiala utnevnt til Tsjekkias nye statsminister

utenriks

President Milos Zeman, som selv har testet positivt for korona, utnevnte den 57 år gamle Fiala i en usedvanlig seremoni på Lany-slottet vest for Praha søndag.

Zeman fikk påvist covid-19 rett før helgen. Under seremonien satt han i en rullestol bak et plastforheng for å hindre smittespredning.

Seremonien skulle vært gjennomført fredag, men presidenten, som torsdag ble utskrevet fra sykehuset, ble få timer senere innlagt igjen etter at det viste seg at han var koronasmittet.

Fiala er tidligere statsviter og leder den borgerlige valgalliansen Sammen, som består av Fialas sivildemokratiske parti, Kristendemokratene og senter-høyre-partiet TOP09.

Alliansen vant parlamentsvalget i oktober med knapp margin og har siden formet en koalisjon med to andre partier på venstresiden for å sikre et flertall på 108 av 200 seter i nasjonalforsamlingen.

De fem partiene har blitt enig om en regjeringsavtale. Forhandlingene ble holdt uten den 77 år gamle presidenten, som ble innlagt på sykehus 10. oktober med en leversykdom.

Fiala starter i motbakke, for Tsjekkia står overfor flere utfordringer. Stigende smittetall førte til innføringen av nye restriksjoner fra torsdag. Restauranter, barer og nattklubber ble stengt på kvelden, i likhet med julemarkeder.

Lørdag ble landet også ett av de første landene i Europa der den nye virusvarianten omikron ble oppdaget.

Kapasiteten ved sykehusene øst i landet er allerede sprengt, og noen sykehus har begynt å sende pasienter til andre deler av landet.

Tsjekkia sliter i tillegg med den kraftige økningen av prisen på gass og strøm og økende inflasjon, som har skapt usikkerhet hos mange før jul.

