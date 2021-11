Australia har registrert to tilfeller av ny koronavariant

utenriks

De to ble testet etter å ha ankommet flyplassen i Sydney lørdag. Ingen av dem har symptomer, og begge er fullvaksinert, opplyser helsemyndighetene i New South Wales.

Ytterligere tolv passasjerer fra det samme flyet er plassert i karantene selv om de ikke har testet positivt. Alle de andre om bord, rundt 260 personer, er blitt bedt om å isolere seg.

Australia innførte i mars i år noen av verdens strengeste innreiserestriksjoner for å få bukt med koronasmitten. Samtidig har landets egne borgere måttet ha spesialtillatelse for å reise utenlands.

Den nye virusvarianten blir oppdaget bare en måned etter at myndighetene åpnet for at fullvaksinerte australiere kunne reise utenlands uten spesialtillatelse. Det er også vedtatt å åpne grensene for utenlandske studenter og fagarbeidere fra 1. desember.

Lørdag forbød landet flyginger fra ni land i det sørlige Afrika, deriblant fra Sør-Afrika og Zimbabwe.

Virusvarianten omikron er fra før registrert i Sør-Afrika, Botswana, Hongkong, Israel, Belgia, Storbritannia, Tyskland og Italia.

Flere andre land, deriblant Danmark, mistenker smitte blant personer som nylig har ankommet fra Sør-Afrika.

(©NTB)