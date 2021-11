WHO: Den nye virusvarianten omikron er bekymringsfull

utenriks

– Denne varianten har et stort antall mutasjoner, og noen av dem er bekymringsfulle, sier Verdens helseorganisasjon i en kunngjøring fredag kveld.

– Foreløpig dokumentasjon tyder på at det er økt risiko for å bli smittet igjen med denne varianten, sammenlignet med andre varianter av bekymring, sier WHO videre i kunngjøringen.

Som de andre variantene er også denne nye oppkalt etter en bokstav i det greske alfabetet.

Virusvarianten ble først påvist i Sør-Afrika 24. november. Belgia kunngjorde fredag at det var registrert ett smittetilfelle der.

En rekke land, deriblant Norge, har innført innreiserestriksjoner fra sju land i det sørlige Afrika som følge av den nye virusvarianten.

