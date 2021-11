Frankrike ekskluderer Storbritannia fra møte om migranter

utenriks

Frankrikes innenriksminister, Gérald Darmanin, ga fredag beskjed til ​​sin britiske kollega, Priti Patel, om at han gjør om planene for et møte om migrantkrisen i helga. Planen var å ha et felles møte med europeiske land, men nå blir ikke britene invitert. Årsaken er at franskmennene er skuffet over brevet om migrantkrisen som ble offentliggjort av statsminister Boris Johnson.

I brevet ba Johnson Frankrike om å umiddelbart hente tilbake alle migranter som tar seg til Storbritannia over kanalen.

Darmanin sier offentliggjøringen av ordlyden forverrer situasjonen. Han har også anklaget britene for «dårlig håndtering av migrantkrisen».

En kilde i det franske innenriksdepartementet opplyser til AFP at det europeiske møtet om migrantene vil finne sted i franske Calais søndag – uten britene.

Håper de snur

Avgjørelsen om å ekskludere britene illustrerer hvor dårlig det står til mellom de to stormaktene etter brexit. Tonen mellom landene er allerede dårlig, ettersom de har kranglet om fiskerilisenser i månedsvis.

Transportminister Grant Shapps i den britiske regjeringen sier de håper på en fransk U-sving i saken.

– Ingen nasjon kan håndtere denne krisen alene, så jeg håper franskmennene vil revurdere beslutningen om å kansellere Priti Patels invitasjon.

Minst 27 mennesker, blant dem sju kvinner og tre barn, omkom da en liten båt full av migranter forliste i Den engelske kanal onsdag.

Mer enn 25.700 mennesker har krysset kanalen i småbåter i år – tre ganger så mange som i hele 2020, ifølge tall fra det britiske nyhetsbyrået PA. Økningen i antall migranter til England begynte i 2018. Ulykken onsdag er den mest omfattende i Den engelske kanal siden da.

Krever tiltak

Frankrike og Storbritannia har begge etterlyst en koordinert europeisk innsats for å slå hardere ned på menneskesmuglere, som tjener penger på å sende migranter på de farlige rutene.

President Emmanuel Macron har lovet at Frankrike ikke vil la kanalen bli en «kirkegård» for migranter. Men han lar seg tydeligvis ikke diktere av britenes forslag til hvordan ting skal håndteres.

Etter samtaler med Macron torsdag, sa Johnson til britiske medier at regjeringen har støtt på «problemer med å overtale enkelte av våre allierte, særlig franskmennene, til å gjøre ting på måten situasjonen krever».

Torsdag kveld sa den britiske statsministeren at han hadde sendt Macron et fempunktsforslag for hvordan man kunne redusere antallet migranter som prøver å krysse kanalen.

Dermed går det allerede sårbare forholdet mellom Frankrike og Storbritannia fra vondt til verre.

(©NTB)