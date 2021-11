Titusenvis demonstrerte mot vold mot kvinner

utenriks

Både i europeiske storbyer som Paris, Madrid, Barcelona og London ble det holdt markeringer, og også i latinamerikanske land som Chile, Venezuela, Mexico, Guatemala og Honduras var det demonstrasjoner.

I Istanbul i Tyrkia tok opprørspoliti i bruk tåregass mot demonstranter som krevde at regjeringen slutter seg til den internasjonale konvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Tyrkia trakk seg tidligere i år fra konvensjonen, som talende nok er kjent som Istanbul-konvensjonen, fordi den ifølge den tyrkiske regjeringen undergraver tradisjonelle familieverdier. Beslutningen har vakt sterke reaksjoner i et land der det ifølge menneskerettsorganisasjoner er drept 345 kvinner hittil i år.

Kampsak i Spania

I Spania har regjeringen gjort kamp mot vold i nære relasjoner til en av sine fremste kampsaker, og torsdag var det derfor store markeringer i en rekke av landets byer. Hittil i år er 37 kvinner drept av partnere eller ekspartnere i Spania.

– Det er en nasjonal prioritet å få slutt på sexistisk vold, tvitret statsminister Pedro Sánchez, en selverklært feminist som leder en regjering bestående av flere kvinner enn menn.

Én av tre

Nesten hver tredje kvinne i verden har opplevd fysisk eller seksuell vold, de aller fleste av noen de kjente, ifølge UN Women, FNs organisasjon for likestilling.

– Vold mot kvinner er en global krise. I alle nabolag lever det kvinner som er i fare, sier organisasjonens leder Sima Bahous.

Feige

Pave Frans kommenterte også torsdagens markering.

– Kvinner som er ofre for vold må beskyttes av samfunnet, tvitret den katolske kirkens overhode.

– De ulike formene for mishandling som mange kvinner lider under, er feige og degraderende for menn og for hele menneskeheten. Vi kan ikke se en annen vei, skriver paven.

(©NTB)