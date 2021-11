Få helsearbeidere er vaksinert i Afrika

utenriks

– Flertallet av Afrikas helsearbeidere har fortsatt ikke fått vaksine og er farlig utsatt for alvorlig covid-19-infeksjon, sier lederen for WHOs virksomhet i Afrika, Matshidiso Moeti.

Bare 27 prosent av afrikanske helsearbeidere er ifølge WHO fullvaksinert, mens de øvrige utsetter både seg selv og pasientene for smittefare.

Bare ett land i Afrika har det WHO anser for å være tilstrekkelig mange helsearbeidere, 10,9 per 1.000 innbyggere. 16 afrikanske land har færre enn én helsearbeider per 1.000 innbyggere.

