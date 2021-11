Et flertall av tyskere støtter vaksinepåbud

utenriks

I en meningsmåling fra YouGov, publisert onsdag, svarer 69 prosent av respondentene at de støtter et generelt vaksinepåbud. Bare 23 prosent svarer at de er imot.

Den sterke smittespredningen den siste tida ser ut til å ha endret tyskernes syn på området.

For to uker siden svarte bare 44 prosent at de støttet obligatorisk vaksinering, mens 27 prosent var imot.

Tyske politikere har lenge insistert på at vaksineringen må være valgfri, men nå har flere begynt å ta til orde for strengere rammer, inkludert ordføreren i Berlin, Michael Mueller, og delstatslederne Volker Bouffier og Winfried Kretschmann.

