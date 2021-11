USA vil ta i bruk oljereserver for å senke bensinprisene

utenriks

Biden håper grepet vil bidra til å senke de stigende drivstoffprisene og hindre en forsterket inflasjon. Eksperter mener det kan få effekt på energikrisen på kort sikt.

Bensinprisen i USA ligger nå i gjennomsnitt på rundt 30,44 kroner per gallon – noe som tilsvarer 8,04 kroner literen. Dette er lite sammenlignet med Norge, men det har vært en kraftig økning det siste året som gjør at inflasjonsrammede amerikanske forbrukere har vanskelig for å holde følge.

USA har ifølge CNN forhandlet med flere av verdens største økonomier om en koordinert innsats mot energikrisen. Biden opplyser at Kina, India, Japan, Sør-Korea og Storbritannia vil ta lignende grep.

Samtidig vil USA fortsette å legge press på oljeproduserende land om at de skal produsere som forventet.

32 millioner fat blir sluppet i løpet av de neste par månedene og vil bli erstattet i oljereservene. 18 millioner fat er del av et salg fra oljereserven som Kongressen allerede hadde godkjent.

USAs strategiske oljereserver, som rent fysisk ligger langs kysten av Texas og Louisiana, inneholder over 600 millioner fat olje til sammen.

