Sør-Koreas autoritære ekspresident Chun Doo-hwan er død

Chun var 90 år gammel. Myndighetene opplyser at han døde tirsdag morgen.

Tidligere sa politiet at han hadde fått hjerteinfarkt i hjemmet sitt i hovedstaden Seoul og at nødetatene hastet ut til boligen.

Chun grep makten i et militærkupp i 1979 og ble sittende i rundt åtte år. Han slo brutalt ned på prodemokratisk opposisjon og sørget for at titusenvis av mennesker ble pågrepet.

Ifølge offisielle tall ble rundt 200 mennesker drept i 1980 da regjeringsstyrker slo ned på demonstrasjoner i byen Gwangju sør i landet. Aktivister mener imidlertid at det reelle antallet kan være opptil tre ganger så høyt.

Chun ble i 1996 dømt til døden for forræderi, delvis for hendelsene i Gwangju, men henrettelsen ble omgjort etter anke, og han ble senere benådet og løslatt.

