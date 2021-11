Roger Stone og Alex Jones må vitne etter kongresstormingen

utenriks

De fem bes både om å vitne og gi fra seg dokumenter med tilknytning til folkemøter i forkant av stormingen.

– Vi er nødt til å få vite hvem som organiserte, planla, betalte for og mottok midler i forbindelse med hendelsene, i tillegg til hva slags kommunikasjon organisatorene kan ha hatt med tjenestepersoner i Det hvite hus og Kongressen, heter det i en uttalelse fra demokraten Bennie Thompson, som leder komiteen.

Roger Stone er en mangeårig venn av og rådgiver for tidligere president Donald Trump. Stone ble dømt for å ha løyet for Kongressen og forsøkt å påvirke vitner under etterforskningen av mistankene om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016. Han ble senere benådet av Trump.

Folkemøter og konspirasjonsteorier

I stevningen understrekes det at Stone talte på folkemøter dagen før stormingen og at han brukte medlemmer fra den høyreekstreme gruppa Oath Keepers, som deltok i stormingen av Kongressen, som personlige livvakter mens han var i Washington.

Thompson sier at komiteen også må høre forklaringen fra Jones og at hans konspirasjonsteorier bidro til å organisere et møte før kongresstormingen. I stevningen heter det at Jones gjentatte ganger ga Trumps feilaktige påstander om valgfusk gjenklang, at han oppfordret tilhengerne sine til å reise til Washington og at han var blant dem som marsjerte fra et folkemøte til Kongressen før stormingen.

Trump-støttespillere stormet kongressbygningen i et forsøk på å stanse Kongressens offisielle godkjennelse av valgresultatet, etter at Trump i flere måneder hadde sådd tvil om legitimiteten til valget og påstått at Bidens seier var resultat av utbredt valgfusk. Han holder fortsatt fast ved påstandene.

Bannon-tiltale

Komiteen har allerede stevnet flere andre av Trumps rådgivere.

Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon er tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen etter gjentatte ganger å ha nektet å vitne for komiteen. Han er også tiltalt for å ha nektet å levere dokumenter som svar på komiteens stevning. Bannon har erklært seg ikke skyldig.

Komiteen har snakket med mer enn 150 ansatte i regjeringsapparatet, fra sosiale medier og politiet. Blant dem som har forklart seg, er også Trump-allierte, som har samarbeidet.

Mer enn 20 personer er stevnet, og de fleste av dem, inkludert flere som hjalp til med planleggingen av den store «Stop the Steal»-demonstrasjonen på morgenen 6. januar, har antydet at de vil samarbeide.

De tre andre som ble stevnet mandag, skal ha promotert og organisert en rekke folkemøter etter presidentvalget der det ble fremmet desinformasjon om valget.

