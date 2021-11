Merkels mann mener uvaksinerte tyskere er late

utenriks

Tyskerne sliter med en dramatisk økning i koronasmitten, og smittebølgen har ført til at debatten raser om hvorvidt koronavaksinen skal påbys.

Den relativt lave vaksinedekningen får nemlig noe av skylden for smitteøkningen.

– Det er forbausende at en tredel av befolkningen ikke retter seg etter forskningsresultater, sier Merkels mann Joachim Sauer i et intervju med den italienske avisa La Repubblica – sitert av blant andre Die Welt.

68 prosent av Tysklands befolkning er fullvaksinert, langt lavere enn regjeringens mål om 75 prosent. Det er også betydelig lavere enn i andre vesteuropeiske land som Italia og Spania. I Norge er 69 prosent fullvaksinert.

– Delvis skyldes det en viss latskap og selvtilfredshet blant tyskere, sier Sauer, som sjelden ytrer seg offentlig, om vaksinedekningen i hjemlandet.

«Høyst dramatisk»

– Den andre gruppen består av folk som har en personlig overbevisning, en slags ideologisk reaksjon på det de regner som et vaksinasjonsdiktatur, sier han og legger til at denne gruppen også omfatter enkelte leger og forskere.

Sauer, som i likhet med sin kone er kvantekjemiker, var i Torino i et akademisk ærend. Mandag advarte Merkel om at Tyskland ikke gjør nok for å stanse det hun kalte en «høyst dramatisk» fjerde bølge i pandemien.

Stemningsskifte

Merkel har gjentatte ganger bedt tyskerne innstendig om å la seg vaksinere. Men vaksineringen har gått trått, og intensivavdelingene fylles. Det har blåst liv i en heftig debatt om hvorvidt Tyskland skal gjøre som nabolandet Østerrike, som har varslet at koronavaksinen blir obligatorisk i februar.

Selv om Merkels regjering alltid har utelukket noe generelt påbud, har stemningen gradvis begynt å endre seg de siste dagene. Det gjelder spesielt i de hardest rammede delene av landet.

Obligatorisk for soldater

Samtidig bekrefter det tyske forsvarsdepartementet at koronavaksinen blir ført opp på listen over obligatoriske vaksiner for militært personell.

Tyskland kunngjorde forrige uke en innstramming i koronatiltakene. Blant annet må personer bevise at de er vaksinert, koronakurert eller nylig har testet negativt før de kan ta offentlig transport eller ta del i arbeidsstyrken.

Flere av Tysklands 16 delstater har imidlertid gått lengre. Julemarkeder er avlyst og uvaksinerte nektes adgang til barer, treningssentre og underholdningsarenaer flere steder.

Opprop fra sør

Regjeringssjefene i to delstater i Sør-Tyskland kom denne uka med et felles bønn om vaksinepåbud i avisa Frankfurter Allgemeine.

Samfunnet vil betale en enda høyere pris for en liten del av befolkningen som avviser tilbudet om vaksine, advarte konservative Markus Söder fra Bayern og De Grønnes Winfried Kretschmann fra Baden-Württemberg. Vaksinepåbud er nødvendig for «å gi oss våre friheter tilbake», mener de to delstatsministrene.

Tanken er ikke å tvinge et sprøytestikk i noen, men å true med bøter eller utestengelse fra visse deler av samfunnslivet for dem som ikke tar vaksine.

Vil gi uvaksinerte regning

Også delstatsminister Volker Bouffier i Hesse, der Pfizer/Biontechs koronavaksine ble utviklet, har stilt seg bak et vaksinepåbud. Det samme har lederne for delstatsregjeringene i Sachsen-Anhalt og Schleswig-Holstein.

Også legeforeningen KV Berlin slutter seg til et påbud og mener dessuten at uvaksinerte selv bør betale en del av behandlingskostnadene dersom de blir covid-19-syke.

Krever svar fra Scholz

Konservative Merkel skal snart gi seg etter 16 år som statsminister, men fungerer som regjeringssjef fram til hun høyst sannsynlig blir erstattet av den sosialdemokratiske finansministeren Olaf Scholz i desember.

Merkels parti CDU, som forbereder seg på å være i opposisjon, har bedt den påtroppende regjeringen om å fortelle folket hvor den står i saken.

Gratis pølse

I mellomtiden pågår kreative forsøk på å lokke etternølerne til å ta vaksine. I Frankfurt har en stiftelse invitert over 200 hjemløse til gratis currywurst kombinert med vaksinestikk.

I Hannover har myndighetene sagt at de vil gi bort 1.000 billetter til en fotballkamp mellom Hannover 96 og Dynamo Dresden i januar, til dem som de neste dagene møter opp for å ta første dose eller påfyllingsdose.

Vaksinert, friskmeldt eller død?

– Ved slutten av denne vinteren, som man noen ganger sier på kynisk vis, vil de aller fleste i Tyskland være vaksinerte mot korona, friskmeldte fra korona eller døde av korona, sa Jens Spahn.

(©NTB)