Politiet: Bildrapene i Wisconsin var ingen terrorhendelse

Politisjef Dan Thompson i Milwaukee-forstaden Waukesha opplyste på en pressekonferanse mandag at det ikke finnes noen beviser for at det dreier seg om en terrorhendelse.

Politisjefen identifiserer den siktede som Darrell Brooks (39) fra Milwaukee. Foreløpig vil politiet be om at han siktes for fem tilfeller av overlagt drap, men siktelsene kan bli utvidet. Ytterligere 48 mennesker ble skadd.

Politiet har opplysninger om at mistenkte like før hendelsen var involvert i husbråk.

– Vi er sikre på at han handlet alene. Det er ingen beviser for at dette er en terrorhandling, sier Thompson.

Det var ifølge ham ikke noen politijakt i forkant av påkjørslene i den amerikanske forstaden søndag kveld. En politibetjent avfyrte et skudd i forsøk på å stoppe bilføreren da han kjørte inn i paraden, men sluttet å skyte på grunn av faren for publikum. Føreren ble ikke skadd, tilføyer Thompson.

De drepte er fire kvinner i alderen 52 til 79 år og en 81 år gammel mann.

Gledesscener med korpsmusikk og dansende barn i nisseluer i den tradisjonelle juleparaden i Waukesha søndag ble avbrutt på tragisk vis. En SUV kjørte i høy fart gjennom sperringene og traff dansere, musikanter og andre. I gaten lå skadde og døde. Blant de drepte var medlemmer av en forening for dansende bestemødre.

Mandag var minst ni ofre oppgitt å være i kritisk tilstand på to sykehus i området, mens sju andre skal være alvorlig skadd. De fleste av dem er barn, ifølge nyhetsbyrået AP.