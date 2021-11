Minst 20 skadd da bil kjørte inn i folkemengde i Wisconsin

utenriks

Avisa Greater Milwaukee Today meldte tidligere at minst sju personer ble truffet av bilen. Skadeomfanget er uklart. De skadde er tatt til sykehus med ambulanser og av politibetjenter og familie, sier politisjef Dan Thompson, ifølge ABC News.

Et vitne sier til avisa Milwaukee Journal Sentinel at en rød SUV kjørte i høy hastighet, før han hørte et høyt smell og skrik fra folk som ble truffet.

På videoer i sosiale medier, blant annet fra en direktesending fra paraden, kan man se bilen som kjører rett gjennom sperringer på stedet og inn i folk fra et korps som spilte i paraden.

Folk ble bedt om å holde seg unna sentrumsområdet i byen, og nødetatene rykket ut. Politiet har funnet en bil de mener er knyttet til hendelsen.

(©NTB)