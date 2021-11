Kyle Rittenhouse sier at han ikke er rasist etter å ha blitt frikjent for drap

utenriks

Rittenhouse ble i forrige uke frikjent på alle punkter etter at han skjøt og drepte to menn og såret en tredje i forbindelse med protester mot at en svart mann var drept av politiet.

– Denne saken har ingenting å gjøre med rase. Den handlet aldri om rase. Den handlet om retten til selvforsvar, sier Rittenhouse i et intervju med Fox News som skal sendes mandag kveld.

– Jeg er ikke en rasistisk person. Jeg støtter BLM-bevegelsen, jeg støtter fredelige demonstrasjoner, sier Rittenhouse i en sekvens fra intervjuet.

Juryen kom fram til at Rittenhouse, som da var 17 år, handlet i selvforsvar. Alle ofrene var hvite. De deltok i demonstrasjonene mot politivold mot svarte og forsøkte å ta våpenet fra Rittenhouse.

Før rettssaken ble Rittenhouse fotografert i en bar sammen med det som ser ut til å være medlemmer av den høyreekstreme gruppen Proud Boys, men forsvarerne hans har argumentert for at han ikke tilhører hvit makt-bevegelsen.

Aktoratet argumenterte under saken for at Rittenhouse var en «wannabe»-soldat, og at han var på jakt etter bråk. Han hadde reist over 3 mil utstyrt med et halvautomatisk våpen for å slutte seg til andre som mente de måtte beskytte eiendommer mot hærverk under opptøyene.

Frikjennelsen har vakt sterke reaksjoner blant demokrater og tilhengere av Black Lives Matter-bevegelsen.

(©NTB)