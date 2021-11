utenriks

Ifølge avisa Greater Milwaukee Today ble sju personer truffet av bilen. Skadeomfanget er uklart.

Et vitne sier til avisa Milwaukee Journal Sentinel at en rød SUV kjørte i høy hastighet, før han hørte et høyt smell og skrik fra folk som ble truffet.

På videoer i sosiale medier, blant annet fra en direktesending fra paraden, kan man se bilen som kjører rett gjennom sperringer på stedet og mot folk.

(©NTB)