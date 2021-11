Sudans statsminister løslatt og tilbake som regjeringssjef

utenriks

Søndag ettermiddag signerte statsminister Abdalla Hamdok og landets øverste general Abdel Fattah al-Burhan en avtale om at landet skal tilbake til overgangsstyret som ble etablert høsten 2019.

Avtalen innebærer også at politikere som ble pågrepet under kuppet, skal settes fri.

Tidligere på dagen sa ikke navngitte kilder at Hamdok skal lede en «uavhengig, teknokratisk» regjering, og at FN, USA og andre aktører har spilt en sentral rolle i å få avtalen på plass.

Gjennombruddet i forhandlingene ble også kunngjort av en av meglerne, den sudanske politikeren Fadlallah Burma.

– En politisk avtale er inngått mellom general Burhan, Abdalla Hamdok, politiske krefter og sivile organisasjoner slik at Hamdok kan vende tilbake til sin stilling, og slik at politiske fanger blir løslatt, sa Burma søndag morgen.

Blodige protester

Tusenvis av sudanere har de siste ukene demonstrert, slik de også gjorde før landets autoritære leder Omar al-Bashir ble presset til å gå av våren 2019.

De er blitt møtt med brutal makt, og minst 40 demonstranter er ifølge helsepersonell drept, 16 av dem sist onsdag. Søndag samlet igjen hundrevis av demonstranter seg i gatene i Khartoum, men de skal også nå ha blitt møtt med tåregass.

Under kuppet 25. oktober ble hjemmet til statsministeren stormet, hvorpå han og en rekke andre regjeringsmedlemmer og sivile ledere ble tatt til fange. Landets øverste general kunngjorde deretter at både regjeringen og overgangsrådet var oppløst.

Overgangsrådet besto av både militære og sivile ledere og skulle lede landet fram til demokratiske valg i 2023.

Kraftig fordømmelse

Den militære overtakelsen førte til bred internasjonal fordømmelse, og et hovedkrav var at Hamdok skulle gjeninnsettes. Han er utdannet økonom i Storbritannia og har tidligere jobbet for både FN og flere afrikanske organisasjoner.

Burhan har helt siden den militære overtakelsen insistert på at det ikke var snakk om et kupp. I stedet har han hevdet at målet var et bedre overgangsstyre etter mye intern konflikt mellom sivile og militære ledere.

Tidligere i november kunngjorde han at et nytt overgangsråd med seg selv om leder.

Burhan ledet også det opprinnelige overgangsrådet, men meningen var at han skulle byttes ut med en sivil leder omtrent da kuppet skjedde.

