Rumen Radev går mot valgseier i presidentvalget i Bulgaria

Offisielle, foreløpige tall er ventet senere søndag kveld, det endelige resultatet er ventet mandag.

Utfordreren, 58 år gamle Atanas Gerdzhikov som er rektor ved Sofia universitet, skal ligge på omkring 32 prosent, ifølge målingene. Gerdzhikov var den foretrukne kandidaten til tidligere statsminister Boyko Borissov fra partiet GERB.

Det kan ha spilt negativt inn på resultatet for Gerdzhikov, ettersom Borissov har blitt stadig mer upopulær og er under etterforskning for korrupsjon.

Radev på sin side ga sterk støtte til demonstrasjonene mot korrupsjon i fjor. Det har økt oppslutningen hans blant bulgarere som er lei av korrupte politikere.

Forrige søndag ble det nystiftede protestpartiet Vi fortsetter forandringen den store valgvinneren i parlamentsvalget, med 25,7 prosent av stemmene. Partiet er en koalisjon med antikorrupsjon som fanesak.

Presidentembetet i Bulgaria er stort sett seremonielt, men presidenten kan legge ned veto mot nye lover og signere internasjonale avtaler.

