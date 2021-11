Nye koronaprotester i Nederland og andre land i Europa

utenriks

Lørdag kveld og natt til søndag ble det meldt om uro i en rekke nederlandske byer, deriblant Haag og Rotterdam. Unge mennesker kastet fyrverkeri, satte fyr på sykler og ødela trafikkskilt. I minst ett tilfelle ble det kastet stein på en ambulanse som transporterte en pasient.

Politiet rykket ut med både hester og hunder for å gjenopprette ro og orden. Minst fem politibetjenter er skadd i uroen, og over 30 demonstranter er pågrepet.

Det er andre kveld på rad at protestene ender i harde konfrontasjoner mellom politi og unge demonstranter. Protestene har brutt ut etter at Nederlands regjering nylig besluttet en tre uker lang nedstenging for å få kontroll på koronasmitten før jul.

Barer stenger tidlig

I en uke har serveringssteder, barer og restauranter måtte stenge klokka 20, mens butikker som selger ikke-nødvendige varer, må stenge klokka 18. Folk blir også anbefalt å nøye seg med maks fire gjester i eget hjem og jobbe hjemmefra så mye som mulig.

De to siste ukene før nedstengingen hadde smittetrykket nådd nesten 686 tilfeller per 100.000 innbygger, noe som var nesten dobbelt så høyt som Norge. Allerede dagen før nedstengingen brøt det ut kraftige demonstrasjoner mot beslutningen.

Denne helgen har motstanderne av tiltakene igjen samlet seg i gatene i byer over hele landet. Pågripelsene natt til søndag har skjedd i Haag, Roermond, Stein og fiskelandsbyen Urk.

I Amsterdam og byen Breda sør i landet var det også protester, men her marsjerte demonstrantene fredelig gjennom gatene for å vise hva de synes om enda en nedstenging.

Skjøt mot folkemengde

Det var ikke tilfelle i Rotterdam, der situasjonen kom ut av kontroll fredag kveld. På et tidspunkt skjøt politiet inn i folkemengden. Fire personer ble brakt til sykehus med skuddskader, noe som igjen førte til at sosial medier ble fylt opp av meldinger der folk ble oppfordret til å gå ut i gatene og ta revansj.

Saken skal etterforskes av Nederlands spesialenhet for politisaker.

Over 50 personer ble pågrepet i forbindelse med fredagens opptøyer i Rotterdam, rundt halvparten av dem mindreårige. Byens ordfører kalte opptøyene for en «voldsorgie».

Lørdag var det også demonstrasjoner mot nye koronarestriksjoner i Østerrike, der nedstengingen begynner mandag. Også i Italia, Sveits, Kroatia og Nord-Irland ble det meldt om protester lørdag.

