Flere migranter ble stanset i forsøk på å ta seg inn i Polen

utenriks

Personene ble stanset av polske grensevakter. Hendelsene skjedde sent fredag kveld ved byen Dubicze Cerkiewne nordøst i Polen, opplyser myndighetene lørdag.

Personene var aggressive og kastet steiner og fyrverkeri og brukte tåregass, ifølge en uttalelse fra polske myndigheter.

Det er fortsatt vanskelig å uavhengig verifisere informasjonen, spesielt ettersom polske myndigheter holder journalister og hjelpeorganisasjoner langt unna grensen.

Polske myndigheter oppgir at de har registrert 195 forsøk på å ta seg over grensen.

I tillegg ble flere personer pågrepet for menneskesmugling, deriblant fire personer fra Polen, to fra Ukraina, to fra Tyskland, én fra Aserbajdsjan og én fra Georgia. Personene skal ha forsøkt å hjelpe en gruppe på 34 migranter over grensen til Polen.

